Несколько районов ОАЭ накрыли сильные дожди
Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в ближайшие дни.
Во второй половине дня 16 ноября в нескольких районах эмирата Фуджейра (ОАЭ) прошли сильные дожди.
В Литве наводнение затопило дороги и дома
Из-за дождя в регионе понизилась температура, а на дорогах образовались пробки, сообщает The Gulf Today.
Метеорологи предупреждают местных жителей об ухудшении видимости, а также прогнозируют дождливую погоду на выходных.
Напомним, в результате сильных дождей в Уганде погибли не менее 15 человек. Еще восемь числятся пропавшими без вести.
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