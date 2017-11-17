Несколько районов ОАЭ накрыли сильные дожди

Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в ближайшие дни.

Несколько районов ОАЭ накрыли дожди / widefon.com

Во второй половине дня 16 ноября в нескольких районах эмирата Фуджейра (ОАЭ) прошли сильные дожди.

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Из-за дождя в регионе понизилась температура, а на дорогах образовались пробки, сообщает The Gulf Today.

Метеорологи предупреждают местных жителей об ухудшении видимости, а также прогнозируют дождливую погоду на выходных.

Напомним, в результате сильных дождей в Уганде погибли не менее 15 человек. Еще восемь числятся пропавшими без вести.