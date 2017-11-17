Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)

12:00, 17 ноября 2017
2035
0

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. 

В Украине на выходных ожидается мокрый снег / УНИАН
В Украине на выходных ожидается мокрый снег / УНИАН

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +5°. В воскресенье ливень, -1°...+5°.

Во Львове завтра ожидаются осадки, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, 0°...+6°.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +13°

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +4°, пройдет дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +4°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +3°...+5°. В воскресенье до +5°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают осадки. В субботу температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье +2°...+9°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье +3°...+6°, пройдет дождь.

Прогноз на 18 ноября / УНИАН
Прогноз на 18 ноября / УНИАН
Прогноз на 19 ноября / УНИАН
Прогноз на 19 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +2°...+7°.

В Симферополе завтра без осадков, +4°...+12°. В воскресенье +6°...+12°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье температура до +10°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье +1°...+10°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ливень, температура до +5°. В воскресенье также без осадков, ночью -5°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью -5°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу ливень, температура до +4°. В воскресенье температура днем +6°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +4°, в воскресенье мокрый снег, температура воздуха -4° …+2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)
В Ямполе пронесся мощный смерч (видео) В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
756 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей