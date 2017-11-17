Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных практически по всей Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +5°. В воскресенье ливень, -1°...+5°.
Во Львове завтра ожидаются осадки, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, 0°...+6°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +13°
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +4°, пройдет дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +4°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +3°...+5°. В воскресенье до +5°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают осадки. В субботу температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье +2°...+9°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье +3°...+6°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +2°...+7°.
В Симферополе завтра без осадков, +4°...+12°. В воскресенье +6°...+12°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье температура до +10°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье +1°...+10°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ливень, температура до +5°. В воскресенье также без осадков, ночью -5°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью -5°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу ливень, температура до +4°. В воскресенье температура днем +6°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +4°, в воскресенье мокрый снег, температура воздуха -4° …+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+25°... +16°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+30°... +14°
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Луцк+25°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+22°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+28°... +16°