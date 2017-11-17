К Филиппинам приближается тропическая депрессия "Тино"

Ожидается, что 18 ноября "Тино" усилится до уровня тропического шторма.

К Филиппинам приближается тропическая депрессия / www.facebook.com/PAGASA.DOST.GOV.PH

В море Сулу сформировалась тропическая депрессия "Тино".

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Сейчас она находится в 135 км к востоку от города Пуэрто-Принсеса и движется на запад со скоростью 28 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрации атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Порывы ветра достигают 80 км/ч. На острове Палаван объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам, 18 ноября "Тино", усилившись до уровня тропического шторма, будет двигаться к юго-восточным районам Вьетнама.

Напомним, тропическая депрессия "Рина" усилилась до тропического шторма.