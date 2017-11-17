Жертвами наводнения в Греции стали 16 человек
Более 20 человек ранены.
Греция приходит в себя после разрушительного наводнения, которое унесло жизни 16 человек.
Число жертв наводнения в Греции увеличилось до 15 человек
Кроме того, более 20 человек получили ранения, сообщает Euronews.
"В конечном итоге мы все восстановим. А вот погибших людей уже не вернешь. Что же касается материального ущерба, то сообща мы все починим", – говорит один из местных жителей.
Больше всего от наводнения пострадал городок Мандра в районе Западная Аттика, здесь погибли 12 человек.
Напомним, из-за наводнения на севере Шри-Ланки эвакуировали 1913 человек.
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