Жертвами наводнения в Греции стали 16 человек

10:36, 17 ноября 2017
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Более 20 человек ранены.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Греция приходит в себя после разрушительного наводнения, которое унесло жизни 16 человек.

Число жертв наводнения в Греции увеличилось до 15 человек

Кроме того, более 20 человек получили ранения, сообщает Euronews.

"В конечном итоге мы все восстановим. А вот погибших людей уже не вернешь. Что же касается материального ущерба, то сообща мы все починим", – говорит один из местных жителей.

Больше всего от наводнения пострадал городок Мандра в районе Западная Аттика, здесь погибли 12 человек.

Напомним, из-за наводнения на севере Шри-Ланки эвакуировали 1913 человек.

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