У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

09:32, 17 ноября 2017
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Эпицентр подземных толчков находился рядом с островом Рауль

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 17 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В результате землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км на юг от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений в Азербайджане повреждены 132 дома. Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов.

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