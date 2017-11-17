В Киеве сегодня без осадков, днем до +6°

08:30, 17 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 16:10.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 ноября, в Украине практически без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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