В Украине сегодня без осадков, на юге до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +13°.

В Украине сегодня без осадков / pexels.com

На востоке без осадков, температура днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

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На западе Украины в пятницу практически без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +7°

Прогноз на 17 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет.

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