В Украине сегодня без осадков, на юге до +13°
Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +13°.
На востоке без осадков, температура днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
Потоки грязи и обломков: вблизи Афин из-за наводнения погибли по меньшей мере 13 человек (фоторепортаж, видео)
На западе Украины в пятницу практически без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +7°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +7°
Согласно народному прогнозу, 17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +15°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+26°... +15°
-
Киев+25°... +16°
-
Кировоград+28°... +16°
-
Луганск+30°... +14°
-
Луцк+25°... +13°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+29°... +18°
-
Одесса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+30°... +14°
-
Сумы+22°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +15°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 85 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 79 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей