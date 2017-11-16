На севере Канады выпало рекордное количество снега

В городе Йеллоунайф за сутки выпало более 24 см снега.

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За сутки 14 ноября в городе Йеллоунайф (Канада) выпало 24,2 см снега, что является рекордом для ноября.

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Для сравнения, за весь ноябрь 2016 года в городе выпало 27 см снега, сообщает CBC News.

Предполагается, что снегопад, который прошел 14 ноября, мог быть самым сильным в истории города. Однако этот рекорд нельзя заверить, так как у метеорологов есть данные только о 1982-2010 гг.

Напомним, первый в этом году снегопад вместе с сильным ветром вызвали хаос на автомобильных дорогах Словении и Хорватии.