На выходных в Украину придут дожди и мокрый снег

14:45, 16 ноября 2017
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Завтра сохранится сухая погода.

На выходных в Украине местами ожидается мокрый снег / УНИАН
На выходных в Украине местами ожидается мокрый снег / УНИАН

18-19 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, 17 ноября – практически без осадков.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +5°

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу в Украине температура воздуха особо не изменится, ночью до небольших минусов, -3...+4 градуса, в Карпатах до -6, в течение дня +4...+8 градусов. И наши традиционные температурные "белые вороны" - Юг и Закарпатье будут теплее, до +8...+12 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, завтра дожди вероятны на Западе, в Винницкой и Одесской областях. В субботу и воскресенье осадков в Украине станет больше, пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Напомним, в четверг, 16 ноября, в Украине без осадков, на юге до +12°.

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