Землетрясения в Азербайджане повредили более 130 домов

13:33, 16 ноября 2017
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Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли.

Последствия землетрясения в Азербайджане / Trend
Последствия землетрясения в Азербайджане / Trend

В результате двух землетрясений в Азербайджане повреждены 132 дома.

У берегов Японии произошло землетрясение

Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов, сообщает местное издание Trend со ссылкой на местные власти.

Первое землетрясение магнитудой 5,7 в Агдамском районе произошло в 23:48 по местному времени 15 ноября. Второе – магнитудой 3 - было зафиксировано в Бардинском районе 16 ноября в 02:02:27.

На данный момент в пострадавших районах продолжают уточнять информацию о масштабах нанесенного ущерба.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек.

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