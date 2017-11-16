Сильный снегопад привел к хаосу на дрогах Словении и Хорватии (видео)
Местами порывы ветра достигали 150 км/ч.
Первый в этом году снегопад вместе с сильным ветром вызвали хаос на автомобильных дорогах Словении и Хорватии.
Сильный снегопад парализовал работу на некоторых избирательных участках Львовской области
Местами порывы ветра достигали 150 км/ч. Водители оказались неподготовленными к такими погодным условиям, сообщает The Watchers.
Несколько грузовиков съехали с дороги, из-за чего словенские власти закрыли автомагистраль между Раздрто и Сеножече. Кроме того, в прибрежном регионе страны затопило несколько домов.
Напомним, в Тибетском автономном округе Китая из-за сильного снегопада оказались заблокированными около тысячи транспортных средств.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +15°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+26°... +15°
-
Киев+25°... +16°
-
Кировоград+28°... +16°
-
Луганск+30°... +14°
-
Луцк+25°... +13°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+29°... +18°
-
Одесса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+30°... +14°
-
Сумы+22°... +15°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+26°... +15°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 85 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 79 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей