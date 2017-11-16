Сильный снегопад привел к хаосу на дрогах Словении и Хорватии (видео)

12:31, 16 ноября 2017
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Местами порывы ветра достигали 150 км/ч.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Первый в этом году снегопад вместе с сильным ветром вызвали хаос на автомобильных дорогах Словении и Хорватии.

Сильный снегопад парализовал работу на некоторых избирательных участках Львовской области

Местами порывы ветра достигали 150 км/ч. Водители оказались неподготовленными к такими погодным условиям, сообщает The Watchers.

Несколько грузовиков съехали с дороги, из-за чего словенские власти закрыли автомагистраль между Раздрто и Сеножече. Кроме того, в прибрежном регионе страны затопило несколько домов.

Напомним, в Тибетском автономном округе Китая из-за сильного снегопада оказались заблокированными около тысячи транспортных средств.

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