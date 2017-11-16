В результате землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
В результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек.
У берегов Японии произошло землетрясение
Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Ренхап.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Напомним, 15 ноября на юго-востоке Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки были зафиксированы около 14:29 по местному времени в шести км к северу от города Пхохан провинции Кенсан-Пукто.
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