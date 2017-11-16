В результате землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек

11:32, 16 ноября 2017
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Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек.

У берегов Японии произошло землетрясение

Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Ренхап.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Напомним, 15 ноября на юго-востоке Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки были зафиксированы около 14:29 по местному времени в шести км к северу от города Пхохан провинции Кенсан-Пукто.

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