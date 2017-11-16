Число жертв наводнения в Греции увеличилось до 15 человек

10:34, 16 ноября 2017
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Десятки людей остались без крыши над головой. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Жертвами наводнения в Греции стали 15 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести.

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Стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушило инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил национальный траур, сообщает Reuters.

По словам местных жителей, местами вода затапливала первые этажи зданий. Дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям. По прогнозам метеорологов, 16 ноября в стране также ожидаются ливни.

Напомним, из-за наводнения на севере Шри-Ланки эвакуировали 1913 человек.

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