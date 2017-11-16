У берегов Японии произошло землетрясение

09:32, 16 ноября 2017
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Эпицентр подземных толчков находился рядом с островом Ио.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 16 ноября, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 82 км на северо-восток от острова Ио. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения в Иране погибли 530 человек, 7460 получили ранения.

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