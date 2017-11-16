В Киеве сегодня без осадков, днем до +5°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 ноября, в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 16:11.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Украине без осадков, ночью ожидаются заморозки.

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