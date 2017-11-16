Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +12° (карта)

08:07, 16 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 ноября, в Украине без осадков, на юге до +12°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

В Украине в ближайшие дни сохранится сухая погода

На западе Украины в четверг без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 16 ноября / УНИАН
Прогноз на 16 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы.

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