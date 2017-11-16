В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7

05:47, 16 ноября 2017
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Эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда, который находится в 275 км к югу от Баку.

Эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда / фото usgs.gov
Эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда / фото usgs.gov

На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой в 5,7 балла. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского Центра Сейсмологической Службы НАНА, передает 112.ua местное издание haqqin.az.

"Интенсивность толчков в эпицентре землетрясения составила 6 баллов, в ближайших населенных пунктах - 3-5 баллов", - отмечается в сообщении.

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Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда, который находится в 275 км к югу от Баку.

Очаг залегал на глубине 25 километров. Толчки были зафиксированы в 23:48:01.

Вместе с тем, пользователи соцсетей отмечают, что землетрясение ощущалось в Баку и других городах страны. Более того: подземные толчки ощутили и жители соседних Армении и Грузии.

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