В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда, который находится в 275 км к югу от Баку.
На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой в 5,7 балла. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского Центра Сейсмологической Службы НАНА, передает 112.ua местное издание haqqin.az.
"Интенсивность толчков в эпицентре землетрясения составила 6 баллов, в ближайших населенных пунктах - 3-5 баллов", - отмечается в сообщении.
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Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался вблизи города Барда, который находится в 275 км к югу от Баку.
Очаг залегал на глубине 25 километров. Толчки были зафиксированы в 23:48:01.
Вместе с тем, пользователи соцсетей отмечают, что землетрясение ощущалось в Баку и других городах страны. Более того: подземные толчки ощутили и жители соседних Армении и Грузии.
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