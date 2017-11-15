Потоки грязи и обломков: вблизи Афин из-за наводнения погибли по меньшей мере 13 человек (фоторепортаж, видео)

Местное телевидение показало кадры с большими транспортными средствами, грузовиками и автобусами, затопленными грязной водой.

Сильные дожди превратили в среду, 15 ноября, дороги в западном пригороде Афин на потоки грязи и обломков. По меньшей мере 13 человек погибли, свыше 10 - травмированы, некоторые из них - в тяжелом состоянии. Пока непонятно, сколько людей считаются пропавшими без вести, сообщает DW.

Местное телевидение показало кадры с большими транспортными средствами, грузовиками и автобусами, которые почти под самую крышу затоплены грязной водой. Стихия вынудила закрыть для использования на нескольких участках автомагистраль между Афинами и Коринфом.

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От наводнений пострадали города Мандра, Неа Перамос и Мегара. Мэр городка Мандра, где погибли несколько человек, сообщила, что много людей заблокированы в своих квартирах.

120 пожарных занимаются спасением человек, заблокированных из-за наводнения на дорогах и в домах. Следователи проверяют, могли ли злоупотребления при строительстве усугубить вред от стихийного бедствия.

Наводнение началось с мощного ливня ночью. Ожидается, что до конца среды и в ближайшие дни погода не улучшится.

Ранее в Шри-Ланке почти 2 тысячи человек эвакуировали из-за наводнения.