В Киеве завтра без осадков, температура до +5°

17:00, 15 ноября 2017
14
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 ноября, в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.2 м/с.

В Украине в ближайшие дни сохранится сухая погода

Солнце в столице взойдет в 07:13, а зайдет в 16:11.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Украине без осадков, ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео) Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации
В Иране 18 человек получили травмы из-за сильного ветра В Иране 18 человек получили травмы из-за сильного ветра
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей