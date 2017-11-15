Завтра в Украине без осадков, на юге днем до +12° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в Украине без осадков, ночью ожидаются заморозки.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

На востоке без осадков. Ночью ожидаются заморозки, температура днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +5°.

Согласно народному прогнозу, 16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы.

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