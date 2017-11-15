Завтра в Украине без осадков, на юге днем до +12° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в Украине без осадков, ночью ожидаются заморозки.
На востоке без осадков. Ночью ожидаются заморозки, температура днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.
В Украине в ближайшие дни сохранится сухая погода
На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +6°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 16 ноября
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+25°... +16°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+30°... +14°
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Луцк+25°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+22°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 85 %
Давление: 760 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 79 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Фаза луны:
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