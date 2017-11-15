На северо-западе США из-за шторма 180 тысяч потребителей остались без электричества (видео)

15:46, 15 ноября 2017
342
0

Жертвой шторма стал один человек.

Последствия шторма в США / twitter.com / @wspd2pio
Последствия шторма в США / twitter.com / @wspd2pio

Из-за мощного шторма на северо-западе США 180 тысяч потребителей остались без электричества.

В городе Рентон на автомобиль упало дерево, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщает The Weather Channel.

Напомним, в американском штате Пенсильвания торнадо стал причиной гибели двух человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео) Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
В Ямполе пронесся мощный смерч (видео) В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей