На северо-западе США из-за шторма 180 тысяч потребителей остались без электричества (видео)

Из-за мощного шторма на северо-западе США 180 тысяч потребителей остались без электричества.

В городе Рентон на автомобиль упало дерево, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщает The Weather Channel.

At least 1 woman is dead, 5 injured with almost 200k customers without power in Washington State. Gusts to near 70mph near Seattle- this video shows the rough surf sending the ferry spinning. @komonews pic.twitter.com/3d1bOZlo2k