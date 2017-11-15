На северо-западе США из-за шторма 180 тысяч потребителей остались без электричества (видео)
Жертвой шторма стал один человек.
Из-за мощного шторма на северо-западе США 180 тысяч потребителей остались без электричества.
В городе Рентон на автомобиль упало дерево, в результате один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщает The Weather Channel.
At least 1 woman is dead, 5 injured with almost 200k customers without power in Washington State. Gusts to near 70mph near Seattle- this video shows the rough surf sending the ferry spinning. @komonews pic.twitter.com/3d1bOZlo2k— Ginger Zee (@Ginger_Zee) November 14, 2017
Напомним, в американском штате Пенсильвания торнадо стал причиной гибели двух человек.
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