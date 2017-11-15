В Шри-Ланке почти 2 тысячи человек эвакуировали из-за наводнения

14:31, 15 ноября 2017
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Один человек погиб.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за наводнения на севере Шри-Ланки эвакуировали 1913 человек.

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Жертвой стихии стал один человек, всего пострадали более 13 тысяч, передает Floodlist со ссылкой на Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки.

С начала ноября в северных районах страны идут сильные дожди, которые привели к наводнениям. С последствиями стихии борются полиция, военные и спасатели.

Напомним, из-за внезапного паводка на греческом острове Сими объявили режим чрезвычайной ситуации.

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