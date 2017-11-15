В Украине в ближайшие дни сохранится сухая погода

Местами будет солнечно.

В ближайшие дни в Украине будет сухо / УНИАН

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая погода.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Итак, завтра по всей Украине без осадков, солнечно - как кому повезет, ночью от 4 мороза до 4 тепла, в Карпатах до 6 мороза, в течение дня 16 ноября +3...+7, на юге и на Закарпатье +7...+11 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в субботу и воскресенье в Украину придут дожди и мокрый снег.

Напомним, 15 ноября в Украине без осадков, во всех регионах похолодает.