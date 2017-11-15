Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / expedia.com

В среду, 15 ноября, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км на юго-восток от деревни Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения в Иране погибли 530 человек, 7460 получили ранения.