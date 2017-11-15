У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,1

12:31, 15 ноября 2017
313
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / expedia.com
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / expedia.com

В среду, 15 ноября, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Южной Корее произошло землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км на юго-восток от деревни Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения в Иране погибли 530 человек, 7460 получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео) Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Иране 18 человек получили травмы из-за сильного ветра В Иране 18 человек получили травмы из-за сильного ветра
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей
В Киеве сегодня без осадков, температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей