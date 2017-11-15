На греческом острове Сими из-за поводка объявили режим чрезвычайной ситуации

Паводок смел в море автомобили, повредил дома и магазины.

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Из-за внезапного паводка на греческом острове Сими объявили режим чрезвычайной ситуации.

Паводок смел в море автомобили, повредил ряд домов и магазинов, оставив местных жителей без электро- и водоснабжения, сообщает Euronews.

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На остров отправили волонтеров и технику от национальной армии и региональных властей, чтобы расчистить дороги и устранить самые тяжелые повреждения инфраструктуры.

Напомним, за последние несколько недель в Таиланде не менее 20 человек погибли из-за наводнений.