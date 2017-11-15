Число жертв разрушительного землетрясения в Иране возросло до 530 человек

10:37, 15 ноября 2017
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Ранены более 7400 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате разрушительного землетрясения в Иране погибли 530 человек, 7460 получили ранения.

В Южной Корее произошло землетрясение

В провинции Керманшах объявили трехдневный траур, передает Mehr News Agency.

Ранее сообщалось, что в районах Ирана, которые пострадали от мощного землетрясения, завершились поисково-спасательные работы. Кроме того, в Ираке жертвами бедствия стали семь человек и более 530 получили ранения.

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