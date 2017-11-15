Подземные толчки были зафиксированы рядом с городом Пхохан.

В Южной Корее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На юго-востоке Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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Подземные толчки были зафиксированы около 14:29 по местному времени в шести км к северу от города Пхохан провинции Кенсан-Пукто, сообщает Xinhua со ссылкой на метеорологическое агентство Южной Кореи.

Эпицентр находился в точке с координатами 36,10 градуса северной широты и 129,37 градуса восточной долготы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в Иране были повреждены несколько исторических объектов и памятников.