В Южной Корее произошло землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы рядом с городом Пхохан.
На юго-востоке Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5.
В Иране произошел афтершок магнитудой 4,5
Подземные толчки были зафиксированы около 14:29 по местному времени в шести км к северу от города Пхохан провинции Кенсан-Пукто, сообщает Xinhua со ссылкой на метеорологическое агентство Южной Кореи.
Эпицентр находился в точке с координатами 36,10 градуса северной широты и 129,37 градуса восточной долготы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в результате землетрясения в Иране были повреждены несколько исторических объектов и памятников.
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