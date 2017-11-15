В Южной Корее произошло землетрясение

09:36, 15 ноября 2017
364
0

Подземные толчки были зафиксированы рядом с городом Пхохан.

В Южной Корее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Южной Корее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На юго-востоке Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5.

В Иране произошел афтершок магнитудой 4,5

Подземные толчки были зафиксированы около 14:29 по местному времени в шести км к северу от города Пхохан провинции Кенсан-Пукто, сообщает Xinhua со ссылкой на метеорологическое агентство Южной Кореи.

Эпицентр находился в точке с координатами 36,10 градуса северной широты и 129,37 градуса восточной долготы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в Иране были повреждены несколько исторических объектов и памятников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео) Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)
В Ямполе пронесся мощный смерч (видео) В Ямполе пронесся мощный смерч (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей