В Киеве сегодня до +5°, без осадков

08:30, 15 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 ноября, в Украине без осадков, во всех регионах похолодает.

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