Антициклон несет в Украину изменение погоды (карты)
Диденко прогнозирует похолодание, оно придет с 15 ноября. А антициклон "выметет" осадки из Украины.
Антициклон "Япрак" распространит свое высокое атмосферное давление во все области Украины, поэтому завтра, 15 ноября, существенные осадки маловероятны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра до +5°, без осадков
"Температура воздуха против сегодняшней высокой снизится везде и составит +3°...+10°", - говорится в ее сообщении.
Синоптик прогнозирует, что в столице завтра будет холодно, ночью 0...+2°, днем +4°...+6°.
Как сообщала Погода УНИАН, в среду, 15 ноября, в Украине без осадков, во всех регионах похолодает.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+25°... +16°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+30°... +14°
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Луцк+25°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+22°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Ощущается как: +29 °
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Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 79 %
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