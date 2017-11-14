Антициклон несет в Украину изменение погоды (карты)

16:36, 14 ноября 2017
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Диденко прогнозирует похолодание, оно придет с 15 ноября. А антициклон "выметет" осадки из Украины.

В Украине похолодает / фото УНИАН
В Украине похолодает / фото УНИАН

Антициклон "Япрак" распространит свое высокое атмосферное давление во все области Украины, поэтому завтра, 15 ноября, существенные осадки маловероятны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра до +5°, без осадков

"Температура воздуха против сегодняшней высокой снизится везде и составит +3°...+10°", - говорится в ее сообщении.

Синоптик прогнозирует, что в столице завтра будет холодно, ночью 0...+2°, днем +4°...+6°.

Как сообщала Погода УНИАН, в среду, 15 ноября, в Украине без осадков, во всех регионах похолодает.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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