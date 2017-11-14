В Киеве завтра до +5°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:11, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 ноября, в Украине без осадков, во всех регионах похолодает.

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