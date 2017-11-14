Завтра в Украине похолодает, ночью ожидаются заморозки (видеопрогноз)

16:30, 14 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 ноября, в Украине без осадков, во всех регионах похолодает.

В Украине завтра похолодает / УНИАН
В Украине завтра похолодает / УНИАН

На востоке без осадков, тепература днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

Погода на неделю: в Украину после кратковременного потепления придут заморозки (карта)

На западе Украины в среду без осадков. Ночью ожидаются заморозки, днем до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +5°.

Согласно народному прогнозу, 15 ноября — Акундина, Пигасия, Афония. Идет дождь — скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется — зима мягкой будет.

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