В Иране произошел афтершок магнитудой 4,5
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 14 ноября, в Иране произошел афтершок магнитудой 4,5.
Мощное землетрясение повредило несколько памятников в Иране
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 5 км на юго-запад от города Сере-Поле-Зохаб, который ранее сильно пострадал от землетрясения магнитудой 7,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Напомним, в районах Ирана, которые пострадали от мощного землетрясения, завершились поисково-спасательные работы.
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