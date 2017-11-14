Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Во вторник, 14 ноября, в Иране произошел афтершок магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 5 км на юго-запад от города Сере-Поле-Зохаб, который ранее сильно пострадал от землетрясения магнитудой 7,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, в районах Ирана, которые пострадали от мощного землетрясения, завершились поисково-спасательные работы.