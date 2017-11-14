Мощное землетрясение повредило несколько памятников в Иране

Культурные объекты можно будет восстановить.

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В результате землетрясения в Иране были повреждены несколько исторических объектов и памятников.

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Об этом сообщил глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Fars.

"Землетрясение нанесло ущерб пяти историческим объектам в провинции Керманшах и более семи памятникам в провинции Илам", - сообщил Мунесан.

По его словам, ущерб культурным объектам оказался небольшим, их можно будет отреставрировать и восстановить.

Напомним, в районах Ирана, которые пострадали от мощного землетрясения, завершились поисково-спасательные работы.