В Китае из-за сильного тумана задержали 45 авиарейсов

13:30, 14 ноября 2017
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Пребывающие самолеты отправлялись в запасные аэропорты.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильного тумана более десяти тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта Чэнду — столицы китайской провинции Сычуань.

В Рио-де-Жанейро из-за сильного тумана отменили более 50 авиарейсов

За несколько часов были задержаны 45 вылетающих рейсов, несколько прибывающих самолетов отправились в запасные аэропорты, сообщает Euronews.

В сложившейся ситуации сотрудникам аэропорта пришлось использовать все возможности, чтобы обеспечить тысячи пассажиров едой и питьем. Также были открыты дополнительные стойки для сдачи и обмена билетов.

Напомним, в Карпатах из-за густого тумана потерялся турист

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