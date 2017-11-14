В Китае из-за сильного тумана задержали 45 авиарейсов

Пребывающие самолеты отправлялись в запасные аэропорты.

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Из-за сильного тумана более десяти тысяч человек не смогли вылететь из аэропорта Чэнду — столицы китайской провинции Сычуань.

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За несколько часов были задержаны 45 вылетающих рейсов, несколько прибывающих самолетов отправились в запасные аэропорты, сообщает Euronews.

В сложившейся ситуации сотрудникам аэропорта пришлось использовать все возможности, чтобы обеспечить тысячи пассажиров едой и питьем. Также были открыты дополнительные стойки для сдачи и обмена билетов.

Напомним, в Карпатах из-за густого тумана потерялся турист.