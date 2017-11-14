У берегов Фиджи произошло землетрясение

12:31, 14 ноября 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 14 ноября, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 95 км на юг от острова Ндой. Очаг землетрясения залегал на глубине 557,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в районах Ирана, которые пострадали от мощного землетрясения, завершились поисково-спасательные работы.

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