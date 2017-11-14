Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

Негативных последствий не ожидается.

На Закарпатье ожидается подъем уровней воды в реках / УНИАН

Во вторник, 14 ноября, на реках Закарпатья ожидается продолжение повышения уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 ноября на реках Закарпатья ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями на 08:00 13 ноября на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Боржавы до 1,5 м, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +20°.