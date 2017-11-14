В пострадавших от землетрясения районах Ирана завершились поисково-спасательные работы

10:34, 14 ноября 2017
498
0

В результате землетрясения погибли 445 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В районах Ирана, которые пострадали от мощного землетрясения, завершились поисково-спасательные работы.

В результате землетрясения в Коста-Рике погибли три человека

В результате землетрясения погибли не менее 445 человек, больше 7 тысяч получили ранения, передает Euronews со ссылкой на государственное телевидение страны.

Больше всего пострадали иранские провинции Керманшах и Илам. В то же время в Ираке жертвами землетрясения стали семь человек и более 530 получили ранения.

Напомним, по данным Геологической службы США, на границе двух стран 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,3, в то время как иракские специалисты оценили силу подземных толчков в 6,5.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео) Вместо улиц - реки: на западе Украины мощные ливни подтопили города (видео)
В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации В Кыргызстане из-за проливных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации
В Иране 18 человек получили травмы из-за сильного ветра В Иране 18 человек получили травмы из-за сильного ветра
В Киеве сегодня без осадков, температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей