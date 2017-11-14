В пострадавших от землетрясения районах Ирана завершились поисково-спасательные работы

В результате землетрясения погибли 445 человек.

Иллюстрация / Reuters

В районах Ирана, которые пострадали от мощного землетрясения, завершились поисково-спасательные работы.

Читайте также В результате землетрясения в Коста-Рике погибли три человека

В результате землетрясения погибли не менее 445 человек, больше 7 тысяч получили ранения, передает Euronews со ссылкой на государственное телевидение страны.

Больше всего пострадали иранские провинции Керманшах и Илам. В то же время в Ираке жертвами землетрясения стали семь человек и более 530 получили ранения.

Напомним, по данным Геологической службы США, на границе двух стран 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,3, в то время как иракские специалисты оценили силу подземных толчков в 6,5.