Киевлян предупреждают о тумане
Ожидается снижение видимости до 200-500 м.
Утром 14 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +20° (карта)
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Напомним, во вторник, 14 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +9°.
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