Киевлян предупреждают о тумане

09:36, 14 ноября 2017
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Ожидается снижение видимости до 200-500 м.

В Киеве ожидается туман / УНИАН
В Киеве ожидается туман / УНИАН

Утром 14 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +20° (карта)

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, во вторник, 14 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +9°.

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