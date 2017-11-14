В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +9°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +9°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
Погода на неделю: в Украину после кратковременного потепления придут заморозки (карта)
Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 16:14.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +20°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+25°... +16°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+30°... +14°
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Луцк+25°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+22°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 85 %
Давление: 760 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 79 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Фаза луны:
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