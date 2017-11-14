В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +9°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +9°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 16:14.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +20°.

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