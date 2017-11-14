В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +20° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +20°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

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На западе Украины во вторник практически без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +6°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура до +9°. В центре местам пройдут дожди, температура до +15°.

Согласно народному прогнозу, 14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остается листьев, то на второй год будет голод.

Прогноз погоды на 14 ноября / УНИАН

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