В Иране объявили траур после землетрясения, сообщается о более 440 погибших

03:23, 14 ноября 2017
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В Ираке, тем временем, говорят о восьми погибших и более 400 раненых.

Последствия землетрясения в Иране / REUTERS
Последствия землетрясения в Иране / REUTERS

В Иране 14 ноября объявили день траура после землетрясения, произошедшего вблизи границы с Ираком вечером 12 ноября и обнаруженными жертвами которого на данный момент стали, по сообщениям, свыше 450 человек.

Как передает Радио Свобода, иранские СМИ вечером 13 ноября, сообщили о 445 погибших и 7 тысячах 370 раненых и травмированных; официальные источники пока остановились на числе 407 погибших.

В результате землетрясения в Коста-Рике погибли три человека

Большинство людей пострадали в провинции Керманшах. Более половины жертв – в городе Сарпол-э-Загаб с преимущественно курдским населением.

В Ираке, где пострадавшая от землетрясения территория мало населена, говорят тем временем о восьми погибших и более 400 раненых.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы, произошло мощное землетрясение.

По последним оценкам Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,3, его эпицентр был недалеко от города Халабджа в Иракском Курдистане.

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