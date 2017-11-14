В Амстердаме сняли на видео момент попадания молнии в пассажирский самолет
Молния попала в пассажирский лайнер Boeing 777-300 который вылетел из Амстердама в Лиму.
Видеооператор под ником Valk Aviation, видимо, и не думал, как ему повезет, когда он в очередной раз вышел снимать взлет самолета в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме, пишет ТСН.
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Valk Aviation на протяжении нескольких лет снимает видео, как самолеты взлетают и приземляются в этом аэропорту, а затем загружает ролики на свой канал в Youtube.
На этот раз он решил снять взлет пассажирского лайнера Boeing 777-300 сообщением Амстердам (Нидерланды) – Лима (Перу).
Когда самолет уже оторвался от земли и набирал высоту, в него попала молния. Но ничего страшного не произошло – лайнер полетел дальше.
Отметим, что конструкция современных самолетов спроектирована таким образом, что не позволяет большому количеству энергии от молнии каким-то образом повлиять на пассажиров самолетов или электронику лайнера.
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