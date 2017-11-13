Землетрясение на границе Ирана и Ирака: число жертв возросло до более 400 человек - СМИ

18:30, 13 ноября 2017
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Количество травмированных почти 7 тысяч человек.

Более 7000 тысяч человек травмированы / скриншот
Более 7000 тысяч человек травмированы / скриншот

Количество жертв землетрясения магнитудой 7,3 на границе Ирана и Ирака возросло до более чем 400 человек.

Об этом сообщает сайт телеканала Al Jazeera.

Количество раненых составляет около 7 тыс. человек.

Иранское информационное агентство Fars подтверждает, что количество погибших возросло до 407 человек, а травмированных - до 6,7 тыс.

В то же время, иракское издание Rudaw сообщает, что вблизи границы на территории Ирака в курдской провинции погибли по меньшей мере 7 человек, а травмированы более 300.

Как сообщал УНИАН, разрушительное землетрясение на границе Ирана и Ирака произошло накануне вечером.

Граждан Украины, по предварительной информации МИД, среди погибших в результате землетрясения нет.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.

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