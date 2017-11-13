Завтра в Украине практически без осадков, на юге ожидается до +20° (видеопрогноз)

16:30, 13 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Украине практически без осадков, на юге до +20°.

В большинстве областей Украины завтра без осадков / УНИАН
В большинстве областей Украины завтра без осадков / УНИАН

На востоке практически без осадков, тепература днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

Погода на неделю: в Украину после кратковременного потепления придут заморозки (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +6°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +9°. В центре практически без осадков, температура до +15°.

Согласно народному прогнозу, 14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остается листьев, то на второй год будет голод.

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