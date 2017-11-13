В результате землетрясения в Коста-Рике погибли три человека
Погибшие умерли в результате сердечных приступов после землетрясения.
В результате землетрясения в Коста-Рики погибли не менее трех человек.
Число жертв землетрясения в Иране превысило 200 человек (фоторепортаж)
Магнитуда толчков составила 6,6, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министерство общественной безопасности Коста-Рики.
Отмечается, что погибшие умерли в результате сердечных приступов как следствия испуга после землетрясения. Так, два человека погибли в городе Жако, еще один - в Коронадо.
Из-за землетрясения в некоторых районах зафиксировано падение опор электричества, в районе Кепоса отключено электроснабжение.
Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло на границе Ирана и Ирака, погибли более 330 человек.
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