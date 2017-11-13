В результате землетрясения в Коста-Рике погибли три человека

Погибшие умерли в результате сердечных приступов после землетрясения.

В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения в Коста-Рики погибли не менее трех человек.

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Магнитуда толчков составила 6,6, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министерство общественной безопасности Коста-Рики.

Отмечается, что погибшие умерли в результате сердечных приступов как следствия испуга после землетрясения. Так, два человека погибли в городе Жако, еще один - в Коронадо.

Из-за землетрясения в некоторых районах зафиксировано падение опор электричества, в районе Кепоса отключено электроснабжение.

Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло на границе Ирана и Ирака, погибли более 330 человек.