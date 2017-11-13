В результате землетрясения в Коста-Рике погибли три человека

15:43, 13 ноября 2017
424
0

Погибшие умерли в результате сердечных приступов после землетрясения.

В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В результате землетрясения в Коста-Рики погибли не менее трех человек.

Число жертв землетрясения в Иране превысило 200 человек (фоторепортаж)

Магнитуда толчков составила 6,6, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министерство общественной безопасности Коста-Рики.

Отмечается, что погибшие умерли в результате сердечных приступов как следствия испуга после землетрясения. Так, два человека погибли в городе Жако, еще один - в Коронадо.

Из-за землетрясения в некоторых районах зафиксировано падение опор электричества, в районе Кепоса отключено электроснабжение.

Напомним, в результате мощного землетрясения, которое произошло на границе Ирана и Ирака, погибли более 330 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +24°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей В Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня без осадков, температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на западе жара до +31° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Лента новостей