Завтра в Украине местами потеплеет до +18°

14:36, 13 ноября 2017
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В большинстве областей во вторник будет тепло.

Завтра во многих областях Украины будет тепло / УНИАН
Завтра во многих областях Украины будет тепло / УНИАН

Во вторник, 13 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается теплая погода.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +7°

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 14 ноября, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Крым - температура воздуха может достигать +18 градусов. В общем, +12...+18 градусов.

Также тепло будет на Черкащине, Полтавщине, в Днепре, Кропивницком, Харькове, Луганске, Донецке: +10...+15 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, на западе и юге Украины сохранится прохладная погода – до +2...+7 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает.

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