В результате землетрясения в Иране погибли более 320 человек
Тысячи человек получили травмы.
В результате мощного землетрясения, которое произошло на границе Ирана и Ирака, погибли более 330 человек.
Индонезию сотрясло землетрясение
Так, 328 человек стали жертвами землетрясения в Иране и семь в Ираке, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.
По словам чиновников, число погибших будет увеличиваться, поскольку спасателям еще предстоит добраться до отдаленных районов. На данный момент более 70 тысяч человек нуждаются в убежище.
Напомним, по данным Геологической службы США, на границе двух стран 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,3.
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