Погода на неделю: в Украину после кратковременного потепления придут заморозки (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди. На юге до +18°, на западе до +11°. На севере столбик термометра поднимется до +7°, в центре и на востоке до +12°.
Во вторник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. На юге потеплеет до +20°.
В среду, 15 ноября, без осадков, во многих регионах ночью ожидаются заморозки. Теплее всего будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +19°.
В четверг облачно с прояснениями. Ночью по стране -3°...+3°, днем на юге до +11°.
В пятницу практически по всей стране без осадков. На юге до +11°, в остальных регионах +4°...+7°.
18 и 19 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -4°, на остальной территории -3°…+2°. Днем температура по стране +2°...+9°. В воскресенье ночью на востоке до -2°, днем в Украине +2°...+11°.
Народный прогноз
13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет. 14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива.
В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах немного потеплеет (карта)
15 ноября — Акундина, Пигасия, Афония. Туман понизу стелется — зима мягкой будет.
16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. 17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет.
18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман — будет тепло. Иней на деревьях — скоро будет мороз. 19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+26°... +15°
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Киев+25°... +16°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+30°... +14°
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Луцк+25°... +13°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+30°... +14°
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Сумы+22°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+26°... +15°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+28°... +16°