Погода на неделю: в Украину после кратковременного потепления придут заморозки (карта)

12:00, 13 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает.

На этой неделе в Украине похолодает / tvc.ru
На этой неделе в Украине похолодает / tvc.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди. На юге до +18°, на западе до +11°. На севере столбик термометра поднимется до +7°, в центре и на востоке до +12°.

Прогноз на 13 ноября / УНИАН
Прогноз на 13 ноября / УНИАН

Во вторник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. На юге потеплеет до +20°.

Прогноз на 14 ноября / УНИАН
Прогноз на 14 ноября / УНИАН

В среду, 15 ноября, без осадков, во многих регионах ночью ожидаются заморозки. Теплее всего будет на юге - до +14°. В остальных регионах до +19°.

Прогноз на 15 ноября / УНИАН
Прогноз на 15 ноября / УНИАН

В четверг облачно с прояснениями. Ночью по стране -3°...+3°, днем на юге до +11°.

Прогноз на 16 ноября / УНИАН
Прогноз на 16 ноября / УНИАН

В пятницу практически по всей стране без осадков. На юге до +11°, в остальных регионах +4°...+7°.

Прогноз на 17 ноября / УНИАН
Прогноз на 17 ноября / УНИАН

18 и 19 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -4°, на остальной территории -3°…+2°. Днем температура по стране +2°...+9°. В воскресенье ночью на востоке до -2°, днем в Украине +2°...+11°.

Прогноз на 18 ноября / УНИАН
Прогноз на 18 ноября / УНИАН
Прогноз на 19 ноября / УНИАН
Прогноз на 19 ноября / УНИАН

Народный прогноз

13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет. 14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива.

В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах немного потеплеет (карта)

15 ноября — Акундина, Пигасия, Афония. Туман понизу стелется — зима мягкой будет.

16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. 17 ноября — Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет.

18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман — будет тепло. Иней на деревьях — скоро будет мороз. 19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо.

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