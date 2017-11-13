Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

11:26, 13 ноября 2017
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Негативных последствий не ожидается.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды/ УНИАН
На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды/ УНИАН

В течение 13-14 ноября на реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"13-14 ноября на реках Закарпатской области ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер.

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