Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

Негативных последствий не ожидается.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды/ УНИАН

В течение 13-14 ноября на реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"13-14 ноября на реках Закарпатской области ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер.