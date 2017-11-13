Число жертв землетрясения в Иране превысило 200 человек (фоторепортаж)

Более 1700 человек получили ранения.

Иллюстрация / Reuters

Более 210 человек погибли в Иране и Ираке в результате мощного землетрясения, которое произошло на границе двух стран.

Читайте также Индонезию сотрясло землетрясение

В частности, в Иране жертвами землетрясения стали 207 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти.

По данным Геологической службы США, на границе двух стран 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,3, в то время как иракские специалисты оценили силу подземных толчков в 6,5.

Ранее сообщалось о 129 погибших.